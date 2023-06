Mantenha sua saúde em dia com Carisaúde!

Junho, mês da regularização Carisaúde!

Durante o mês de junho, para você, cliente Carisaúde que possui pendências, preparamos condições especiais para regularizar o seu convênio.

Sua saúde merece esse cuidado. Mantenha em dia seu convênio e priorize sua saúde com Carisaúde.

Com Carisaúde, o cartão de descontos da Santa Casa, você tem acesso aos melhores especialistas de Alegrete e região, realiza exames com qualidade e segurança com preços que cabem no seu bolso e, ainda ganha inúmeros descontos na nossa rede de empresas e parceiros externos.

Além de possuir uma rede de profissionais extremamente qualificados e dispostos a lhe atender, o Carisaúde possui diferentes opções de categorias para que você escolha a que melhor caiba no seu bolso e que contemple as suas necessidades ou as necessidades do seu empreendimento. Dentre eles estão: Categoria Econômica, Familiar, Rural e Empresarial.

Para conhecer as categorias e, as formas de aquisição do cartão de descontos, ou agendar a sua consulta, entre em contato através dos números (55) 9 9626 4720, (55) 3426 2888 ou nos faça uma visita no nosso consultório situado à Rua General Sampaio, 88- Alegrete/RS.

Carisaúde, sua saúde em um só lugar!