Com o fim da safra, IRGA revela a produtividade da lavoura de arroz neste ano

Na noite de ontem(31), Ivo Mello, coordenador do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) em Alegrete, anunciou os resultados da safra de arroz na região. Durante sua palestra, na Semana Arrozeira que ocorre no Parque Dr Lauro Dornelles, Mello destacou que um total de 47.044 hectares foram colhidos, com uma média de produtividade de 9.150 quilos. Além disso, ele enfatizou que Alegrete é o quarto maior produtor de arroz do estado.

O evento foi marcado pela apresentação do trabalho de extensão realizado pelo órgão nas cidades de Alegrete e Manoel Viana, onde o IRGA desempenha um papel fundamental na assistência técnica aos produtores de arroz. Mello compartilhou diversos “cases” de sucesso, mostrando o impacto positivo das práticas agrícolas adequadas no aumento da produtividade e na sustentabilidade ambiental.

No encerramento da palestra, Ivo Mello entregou o diploma do Selo Ambiental a um grupo de produtores rurais que se destacaram por adotarem boas práticas em suas propriedades. Essa premiação é uma forma de reconhecer e incentivar a preservação do meio ambiente e a responsabilidade socioambiental no setor agrícola.

Os produtores agraciados com o Selo Ambiental foram:

Onir José Possebon, Granja da Corte Fernando Osório, Granja Paipasso Sander Bruscato de Lima, Limarroz Sementes Cristiane Parcianello, Agropecuária Parcianello Capivari Geovano Parcianello, Agropecuária Parcianello Rincão do São Miguel Neli Maria Parcianello, Agropecuária São José Everton José Parcianello, Agropecuária São Fernando Antônio Roberto e Ricardo Dalcin, Agropecuária Don Angelo Cristiane Estivalet, Limarroz Sementes Alegrete

Esses produtores foram selecionados pelo seu compromisso com a adoção de práticas sustentáveis, que visam a conservação dos recursos naturais, a redução do uso de agroquímicos e a proteção da biodiversidade local. O Selo Ambiental é uma forma de reconhecer publicamente esses esforços e incentivar outros produtores a seguirem o exemplo.

Ivo Mello ressaltou a importância do trabalho conjunto entre o setor público e os produtores rurais na busca por uma agricultura mais sustentável e eficiente. Ele afirmou que o IRGA continuará apoiando os agricultores da região, oferecendo suporte técnico, capacitando-os em boas práticas agrícolas e promovendo ações de preservação ambiental.

Ao final do evento, o coordenador do IRGA expressou sua satisfação com os resultados da safra e com o compromisso dos produtores em adotar práticas sustentáveis. Ele reafirmou o papel fundamental da agricultura no desenvolvimento econômico da região e destacou a importância de conciliar o crescimento agrícola com a proteção do meio ambiente.

Com a premiação do Selo Ambiental, os produtores de arroz em Alegrete têm um incentivo adicional para continuar promovendo a sustentabilidade em suas propriedades, tornando-se referências para a comunidade agrícola local e para todo o estado do Rio Grande do Sul.