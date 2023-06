Real recebe o Sananduva na Arena pela 2ª rodada da Série Prata neste sábado

Depois de uma boa apresentação na estreia do campeonato gaúcho Série Prata 2023, o representante alegretense na competição, faz sua estreia jogando em seus domínios. O jogo deste sábado (3), é diante da equipe do Sananduva Futsal, no ginásio da Arena Esporte & Lazer, às 20h.

Embora com a derrota na estreia da competição por 3 a 2 contra Jaguari, o técnico Dema Correa, creditou como uma boa atuação e está confiante num trunfo para o segundo compromisso. Com trabalhos diários, o plantel redobrou a parte física e tática, além da parte psicológica.

“Vai ser um jogo de xadrez. A equipe deles é muito qualificada e embora venha de derrota, vai querer levar os três pontos”, avalia o comandante do Real. O Sananduva Futsal levou um revés jogando em casa diante do Sobradinho, 2 a 1 e vem a Alegrete com o que tem de melhor.

Para Dema, o fator torcida será de suma importância para a equipe que trabalhou com afinco para essa estreia diante do torcedor. “Nossa equipe é jovem. A gurizada está focada e acredito num crescimento dentro da competição. Eles tem talento, mas precisamos do engajamento da comunidade com o time”, ponderou o treinador.

O presidente do Real Gilson Barcelos, tem feito uma série de esforços para manter o time na competição. A dificuldade no impasse de verbas, obrigou o clube a viajar até Jaguari em carros particulares. Ele espera a adesão da comunidade nos jogos em casa, para possibilitar uma renda que ajude ao menos na alimentação dos atletas. Para o jogo deste sábado, os ingressos podem ser adquiridos diretamente com os jogadores e também no Mercado Hamad, na Sampaio e Óptica Prisma, ao valor de R$ 10,00 (Dez Reais).