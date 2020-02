Marco da Bandeira do Grêmio tornou mais bonita a passagem por Alegrete

Uma tarde marcada pela emoção e a concretização de um sonho da nação tricolor.

No último domingo (02), foi inaugurado às margens da BR 290, no Posto Pilecco, o marco da Bandeira do Grêmio. No local foi hasteado uma bandeira, semelhante à Bandeira do mastro da Arena, também composto por bancos, murais para fotos, a identifcação do time, um espaço próprio para visitação e um bom chimarrão no final de tarde. Na ocasião foram descerradas placas em homenagem ao técnico do Grêmio, Renato Portalupi, assim como, do maior artilheiro estrangeiro da história do Grêmio, Hernan Barcos Pirata e uma placa com todos os envolvidos na obra, além de um belíssima homenagem ao saudoso cônsul Beto Peres.

O projeto é uma idealização do consulado do Grêmio, sob a gestão do cônsul Adão Ramos, empresário do Hotel Alegrete. Uma obra orçada em 40 mil reais, sem considerar o terreno que é doação do empresário Vilmar Pilecco, do Posto Pilecco.

Um verdadeiro Cartão Postal, às margens da BR 290, onde todos dirão: “Passando o marco Tricolor, entre à direita e seja bem-vindo ao Alegrete”.

Prestigiaram a solenidade, autoridades municipais, empresários locais, imprensa, comunidade, a torcida geral do Grêmio, a ilustre presença do alegretense Cléber Xavier (Clébinho) auxiliar da Seleção Brasileira, José Cássio – Diretor da Escola de Futebol do Grêmio – representando o Presidente Romildo Bolzan, Toninho Fagundes – Presidente do EFIPAN, além das presenças do mosqueteiro e da musa tricolor.

A arquiteta Juliana Marquezan destacou a grandiosidade da obra e o quanto estão inseridos nos projetos para o desenvolvimento do município e agradeceu a confiança no trabalho da Ritt Empreendimentos.

Que este local sirva de lazer, passeio, para quem passe na cidade, homenagem ao Grêmio, à torcida do Grêmio, fortalecendo laços de amizade e civilidade. Destacou o Prefeito Márcio Amaral.

Parceiros:

Bolt Academia; Bistrô Restaurante; Hotel Alegrete; Ritt Empreendimentos Imobiliários; Nativa FM; Portal Alegrete Tudo; União Gás, Ponto.com Informática, Daniel Gindri – Secretário de Agricultura; Roberto dos Santos (Caturra); Botega (Geral do Grêmio); Carlos Rufino Martins (Cônsul Adjunto do Grêmio) Tiago Severo, Osório Macedo; Daniela Padoin – engenheira da obra (Ritt Empreendimentos), Luiz André – Ritt Empreendimentos.

Aline Menezes