Marfrig abre vagas de emprego para a unidade de Alegrete

Marfrig oferece 20 vagas de emprego para PCDS na unidade de Alegrete.

A Marfrig, líder global em produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de carne bovina do mundo, anuncia 20 vagas de emprego na unidade de Alegrete.

As oportunidades são voltadas para pessoas com deficiência, para as funções de auxiliar operacional (10 vagas) e auxiliar administrativo (10 vagas). Os candidatos selecionados terão como benefícios restaurante interno, auxílio-fretado, vale-alimentação e seguro de vida.

Os interessados devem entregar currículo na portaria da unidade até 7 de julho, das 8h às 14h.

Endereço: Estrada Alegrete Itaqui, Km 07, S/N – Capivari – Alegrete/RS. Após essa data, o departamento pessoal da Marfrig entrará em contato com os candidatos selecionados para a realização de entrevistas.