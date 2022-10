Marfrig mantém exportações e garante bois para abates

Share on Email

Uma das maiores indústrias de Alegrete, o Frigorífico Marfrig está com andamento normal.

Marcos Rosse, do Sindicato da Insdústria da Alimentação, informa que a planta de Alegrete está com abate de uma média de 650 animais por dia. Para tocar este trabalho a indústria tem 600 trabalhadores.

As exportações continuam para Estados Unidos, China e União Européia.

Recentemente a empresa fez melhorias nos setores de abate, dessossa com troca de equipamentos para melhoria das atividades.

O Sindicato da Insdústria da Alimentação vai estudar junto com setores do Marfrig como vão ficar os feriados de final de ano, no sentido de trocas de dias trabalho.

Outra informação é de que a empresa tem confinamentos e tem boi garantido para abates.