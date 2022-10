Noites frias e poucas tardes de calor na primeira quinzena de outubro em Alegrete

Neste 11º dia do mês de outubro, a atuação de um cavado meteorológico, isto é, um sistema de baixa pressão em níveis médios e altos da atmosfera, vai influenciar na circulação do vento, assim como ocorreu na semana passada.

As madrugadas frias e amanhecer com temperaturas entre 11º C e 13ºC persistem ao menos até o domingo (16). Dia que a temperatura máxima chegará aos 31º C. De hoje (11), até sexta-feira (14), a média de temperatura máxima fica entre os 23º C e 28º C.

Com golpes de facão, homem fere ex-companheira, ex-sogro e idoso

Conforme o site meteorológico Climatempo até o domingo em Alegrete não há previsão de chuva. A tendência apontada por outro site (Metsul), destaca que o mês de outubro sofrerá uma alta frequência de ingresso de ar frio, o que vai gerar uma temperatura abaixo da média em um grande número de dias.

Encontrado corpo de idoso desaparecido no Rio Ibicuí

A massa de ar frio, entretanto, vai estar em enfraquecimento e a tarde do domingo será muito agradável. Os dados dos modelos de clima indicam que as próximas semanas não devem ser tão frias quanto foi o início deste mês, mas a temperatura deverá permanecer predominantemente perto ou abaixo das médias históricas com um número maior que o normal de noites frias e poucas tardes de calor.

Foto: Eduardo Silveira