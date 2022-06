Marfrig volta aos abates e investe 4 milhões na sessão de desossa

Desde o retorno das férias coletivas, a planta do Marfrig em Alegrete, está operando com cerca de 450 abates diários, o que é muito positivo, segundo informações, do presidente do sindicato dos Trabalhadores de Alegrete, Marcos Rosse.

Conforme Rosse, há informações que, no próximo mês, serão mais dez dias de férias coletivas, em razão de um grande investimento que será feito na sessão da desossa.”O valor estimado a ser aplicado é de 4 milhões” – comenta.

Isso, também deverá fomentar a contratação e abrir novas vagas de trabalho, considera o Presidente.

Marcos, também, avaliou que o momento do Frigorífico Marfrig, no Município é muito positivo e a troca de gerente, contribuiu muito, eliminando muitas queixas dos trabalhadores.

A projeção é abater, a partir do retorno das férias, no próximo mês, mais de 500 cabeças diárias, ou seja, produzir mais de 2.500 peças. Além de todas as outras demandas que incluem a exportação para os EUA e também, buscar reaver o mercado chinês.

O frigorífico é uma das empresas locais que mais empregam pessoas em Alegrete. Mantê-lo em atividade é fundamental, também pelo retorno de imposto ao Município.