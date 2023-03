Mariz e Barros receberá obras de pavimentação asfáltica

A Secretaria de Planejamento, encaminhou o processo licitatório para o início das obras de pavimentação asfáltica na rua Mariz e Barros nesta sexta-feira, (03/03). Uma das vias que mais tinham demandas na cidade, enfim, será contemplada.

Especial Semana da Mulher| A caibateense que conquistou Alegrete

“Estamos avançando com o programa de requalificação do pavimento para garantir acessos seguros e qualidade de vida aos moradores de todos os bairros, inclusive do Centro. São investimentos que a prefeitura faz com recursos próprios, demonstrando a força de uma gestão e saúde financeira ”, explica o prefeito Márcio Amaral.

O vice-prefeito Jesse Trindade afirma que “são obras eficazes para garantir a mobilidade, sendo então, um importante resultado positivo para os cidadãos”.

A prefeitura dará início na próxima semana aos processos licitatórios para obras nas ruas Tiradentes e Vinte de Setembro. Atualmente, a avenida Caverá recebe uma grande revitalização, com investimentos de mais de R$ 6,5 milhões.