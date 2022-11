Matriz vai celebrar êxito da campanha das obras com missa no domingo

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição Aparecida, depois de mais de 8 meses com obras no telhado, retorna com suas atividades em sua integralidade neste final de semana. A campanha de doação de materiais por empresas e particulares ajudou na troca do telhado da igreja, que devido a ação de anos estava todo avariada.

Parte do telhado da Igreja Matriz já recuperado

Isso provocava muitas goteiras e infiltraçoes que, inclusive impedia atos dentro da igreja.

O padre Pedro Navarro, pároco da Matriz, informa que no sábado (19), já terá missa, mas a celebração pela êxito da campanha da troca de zinco será no próximo domingo no templo da Igreja Matriz de Alegrete.

A igreja construída pelos freis carmelitas foi inaugurada em 30 de março de 1919 e em 2022 completou 103 anos de história. O templo paroquial é um dos mais belos do estado do Rio Grande do Sul, contando com uma estrutura gótica ogival. Na época, para que a igreja ficasse equipada na parte interna, foram colocados aos poucos os altares em estilo gótico, imagens trazidas da Espanha e a Via Sacra, confeccionada pelo artista Bartolomeu Llul, o mesmo que produziu a Via-Sacra da igreja do Santíssimo e S. Terezinha de Porto Alegre.