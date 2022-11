Segunda etapa do ENEM é neste domingo

Neste domingo (20/11), os candidatos vão fazer a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, nas versões impressa e digital. Será a vez de resolver itens de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Serão 45 questões em cada área do conhecimento.

O participante que faltou ao primeiro dia de provas pode comparecer ao segundo. No caso de quem foi isento da taxa de inscrição, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) orienta a participação para não comprometer a isenção no Enem 2023. Do contrário, o estudante deverá justificar a ausência conforme as regras da próxima edição do exame.

Em Alegrete, cinco locais aplicam as provas do ENEM de 2022. Unipampa, Escola Dr Lauro Dorneles, Emílio Zuñeda, Freitas Valle e CIEP que iniciam às 13h 30min. Os candidatos devem chegar bem antes ao local.

Assim como no primeiro dia de prova, os candidatos devem ficar atentos a regras do edital do Enem como levar caneta de tinta preta fabricada em material transparente para preencher o gabarito e apresentar um documento de identidade original e com foto. São aceitos documentos digitais, como e-Título, carteira de habilitação e carteira de identidade, desde que apresentados nos aplicativos oficiais. Capturas de telas não são aceitas.

No primeiro dia de provas do Enem, em 13 de novembro, 2.490.880 candidatos compareceram, o que corresponde a 73,3% dos cerca de 3,4 milhões de inscritos nas versões impressa e digital. Nesta edição do exame, um total de 35.974 inscritos tem direito ao atendimento especializado. Participantes com déficit de atenção, baixa visão e deficientes físicos são os perfis que mais solicitaram recursos de acessibilidade.

Com informações https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2022/11/segunda-prova-do-enem-2022