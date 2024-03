Matteus Amaral encontrou no padel o principal hobby para aliviar a correria do dia a dia

Matteus Amaral, sempre foi apaixonado por praticar esportes. Segundo sua mãe, Luciane Amaral, seu filho sempre foi ativo e praticava diversas modalidades: futebol, vôlei, ciclismo e por último, seu amor recente, o padel.

o alegretense relatou em rede nacional, que sua rotina do dia a dia é muito puxada. Com estudos, trabalho, o gaúcho faz do padel um hobby para aliviar a rotina do dia a dia. Segundo alguns amigos de Matteus, ele praticava de 2 a 3 vezes a modalidade nos diversos complexos esportivos do Município.

“Nós jogamos direto, o Matteus joga bem, as vezes ele jogava torneio na quarta categoria, as vezes na quinta, dependendo do parceiro, mas o home gosta de padel”, disse o amigo do alegretense. Ele começou jogar não faz muito, alguns anos, então ele é considerado novo, mas evolui dia a dia, completou.

Fotos: Instagram Matteus Amaral/ Victório Nunes Fotografia