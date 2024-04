Matteus chega a marca de 3 milhões de seguidores no Instagram

O participante ingressou com cerca de 7 mil seguidores e, através de seu bom desempenho no programa, o gaúcho cativou o Brasil e continua a conquistar cada vez mais adeptos nas redes sociais. Ontem, o gaúcho contava com 2,8 milhões de seguidores e, após o envolvimento com Isabelle Nogueira, suas redes sociais cresceram ainda mais, atingindo a marca de 3 milhões.

Nos últimos vinte dias, o alegretense conquistou a liderança duas vezes e ganhou o anjo uma vez, o que contribuiu para aumentar ainda mais seu número de seguidores nas redes sociais. Os assessores do participante expressaram extrema felicidade pelos feitos alcançados pelo “Guri do Alegrete”. “Estamos felizes com esse reconhecimento. Esperamos que as pessoas continuem votando para que Matteus se torne o campeão. Isso seria um feito inédito”, destacaram.

Fotos: Gshow