Congresso técnico da Copa RS coloca duas equipes de Alegrete na 2ª fase

No evento, foram apresentados os estádios, realizado o sorteio de confrontos, divulgadas as sedes e fornecidas informações sobre o regulamento aos dirigentes, atletas e representantes dos municípios participantes. O congresso foi sediado na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), em Porto Alegre.

Alegrete foi representado no evento pelo diretor de esportes do município, Clóvis Gonçalves, pelo presidente da Liga Alegretense de Futebol, Ramud Maruf, pela presidente do Clube Boca Juniors, Rosemeri Motta, acompanhados pelo dirigente esportivo Marcelo Gomes Cebola (categoria livre).

Na abertura da solenidade, o titular da SEL, Danrlei de Deus, reafirmou a confiança de que o campeonato será novamente um sucesso. Ele também destacou a superação dos números de times e jogadores inscritos em relação à primeira edição.

A gente torce muito para que seja como foi na primeira Copa, com todo mundo pensando em ganhar. Tem briga, tem disputa sim, mas depois acaba o jogo, fica todo mundo amigo de novo e todo mundo alegre de ter participado”, contou o secretário. “Estamos com pelo menos 5.880 atletas nesta segunda edição. Além dos atletas e familiares, temos em torno de 20 mil pessoas, no mínimo, diretamente envolvidas na nossa Copa. Se a primeira edição não tivesse sido bem organizada, feita de forma correta, o governador Eduardo Leite não teria nos dado a oportunidade de realizar a segunda edição. Então, também sou grato a ele, que confiou no nosso trabalho e, vendo os resultados, apostou nesta segunda Copa RS”, concluiu Danrlei.

A Copa RS de Futebol Amador, organizada pela SEL, possui 160 equipes inscritas. Na categoria Livre (acima de 18 anos), serão 71 times. Alegrete será representado pelo Boca Juniors, atual vice-campeão do Estado. Apenas quatro equipes estão na regional, com isso o time alegretense já passa direto para segunda fase. O regulamento dividiu a competição em 8 regiões do RS, e os quatro melhores de cada avançam. Vale ressaltar que na fase seguinte serão 32 equipes que jogam no mata-mata após sorteio. Pela Veterano (a partir de 40 anos), deu 65 times e Alegrete entra com o Centenário e Fluminense. Na região serão seis equipes que foram divididas em duas chaves, onde se classifica dois de cada. O grupo dos clubes de Alegrete, ainda tem o Gaudêncio de Quaraí.

Segundo Gonçalves, o município foi escolhido como sede e pode ser palco da abertura dos jogos do grupo. A ideia do diretor de esportes é realizar o jogo entre Gaudêncio e Fluminense no Estádio Farroupilha. Na sequência, o Centenário vai a Quaraí e no último jogo da chave, ocorre o clássico “Quarentinha”, entre Fluminense e Centenário no Farroupilha.

Pela Master (acima de 50 anos), são 24 times, e da região Fronteira, apenas o Nacional de Alegrete se inscreveu e passa automaticamente para a Fase 2.

A categoria Master é uma novidade desta segunda edição. A competição contará com a participação de 80 cidades do Rio Grande do Sul, envolvendo mais de 6 mil atletas e dirigentes. Danrlei destacou que a integração de atletas, dirigentes, times e prefeituras já tornou a Copa RS uma referência no esporte gaúcho.

A abertura da competição está marcada para 21 de abril, no estádio Sady Schmidt, na cidade de Campo Bom, com uma partida por cada categoria da Copa: Livre, Veterano e Master.

Os times classificados representarão seus municípios em sete etapas: municipal, regional, estadual I, estadual II, estadual quartas de final, estadual semifinal e estadual final. As etapas serão jogadas da seguinte forma:

1ª Etapa – Fase Municipal : a organização e realização foram de responsabilidade dos municípios, cabendo aos mesmos ter realizado ou não essa fase.

: a organização e realização foram de responsabilidade dos municípios, cabendo aos mesmos ter realizado ou não essa fase. 2ª Etapa – Fase Regional : realizada nas oito regiões do Estado, pelas quais serão classificadas quatro equipes de cada região na categoria Livre e Veterano, em um total de 32 equipes por categoria. Na categoria Master, se classificam duas equipes por região, passando um total de 16 equipes.

: realizada nas oito regiões do Estado, pelas quais serão classificadas quatro equipes de cada região na categoria Livre e Veterano, em um total de 32 equipes por categoria. Na categoria Master, se classificam duas equipes por região, passando um total de 16 equipes. 3ª Etapa – Fase Estadual I : as 32 equipes da categoria Livre e Veterano disputarão em forma de eliminatória simples (jogo único) quem serão as 16 classificadas para a próxima fase.

: as 32 equipes da categoria Livre e Veterano disputarão em forma de eliminatória simples (jogo único) quem serão as 16 classificadas para a próxima fase. 4ª Etapa – Fase Estadual II : as 16 equipes da categoria Livre, Veterano e Master disputarão em forma de eliminatória simples (jogo único) quais serão as oito classificadas de cada categoria para a próxima fase.

: as 16 equipes da categoria Livre, Veterano e Master disputarão em forma de eliminatória simples (jogo único) quais serão as oito classificadas de cada categoria para a próxima fase. 5ª Etapa – Fase Estadual – Quartas de Final : nesta fase, as oito equipes classificadas nas categorias Livre, Veterano e Master disputarão em forma de eliminatória simples (jogo único) quem serão as semifinalistas (quatro equipes) de cada categoria.

: nesta fase, as oito equipes classificadas nas categorias Livre, Veterano e Master disputarão em forma de eliminatória simples (jogo único) quem serão as semifinalistas (quatro equipes) de cada categoria. 6ª Etapa – Fase Estadual – Semifinal : as quatro equipes classificadas de cada categoria jogarão na modalidade eliminatória dupla (dois jogos) para definir quem serão as finalistas (duas equipes) de cada categoria. Os jogos de ida e volta são mais uma novidade da segunda edição da Copa RS.

: as quatro equipes classificadas de cada categoria jogarão na modalidade eliminatória dupla (dois jogos) para definir quem serão as finalistas (duas equipes) de cada categoria. Os jogos de ida e volta são mais uma novidade da segunda edição da Copa RS. 7ª Etapa – Fase Estadual – Final: as duas equipes classificadas de cada categoria jogarão em forma de eliminatória simples (jogo único) para definir quem serão os campeões de cada categoria. Ficarão com a terceira colocação os times que perderem a semifinal para as equipes campeãs.

As equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares na fase final estadual, o goleador e o goleiro menos vazado da competição receberão medalhas como premiação. Também serão distribuídos troféus para as equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares na fase final estadual e troféu para o melhor jogador da competição. Outra novidade desta segunda edição da Copa RS é que as equipes vencedoras ganharão um conjunto de 40 camisetas e calções de jogo.

Organizada pela Secretaria do Esporte e Lazer com o apoio da FGF, a Copa RS de Futebol Amador tem como objetivo valorizar o atleta amador e promover a interação de municípios e a prática esportiva dentro da comunidade gaúcha.

A primeira edição da Copa RS aconteceu entre outubro de 2022 e março de 2023, simbolizando um marco da retomada do futebol amador gaúcho. A competição reuniu mais de 5 mil profissionais e 147 times, mobilizando todas as regiões do Estado em mais de 200 jogos.

Fotos: Ascom SEL