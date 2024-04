Matteus chora ao relembrar sua trajetória no BBB 24

Paulo Ricardo colocou os brothers para dançar muito na penúltima festa desta edição. Acontece que após o show, alguns vídeos sobre a trajetória dos participantes passaram no telão oficial da festividade.

Matteus Amaral, ao rever algumas cenas de sua trajetória, mostrou-se bastante emocionado. “Caramba, a primeira prova com a Anny foi muito marcante, por ser a primeira e por se tratar de uma pessoa por quem tenho carinho. As provas do anjo também me marcaram muito”, disse o alegretense.

Após a conclusão do seu VT, o gaúcho fez questão de mostrar sua gratidão ao Brasil por estar firme e forte na disputa do Programa. “Obrigado, Brasil, obrigado meu Rio Grande. Tudo é por vocês. Vamos devagarinho em busca do melhor. Beijo, meu Alegrete”, agradeceu Matteus.