Seminário Transtorno do Espectro Autista promovido pela Câmara inicia nesta sexta-feira em Alegrete

Com o tema “Valorizando Capacidades, Respeitando Limites”, este seminário representa um espaço significativo de discussão e reflexão sobre o autismo, a inclusão e o respeito, garante o político. Destinado a profissionais da saúde, educação, serviço social e famílias, o evento proporcionará uma ampla gama de atividades para promover o debate e a troca de conhecimentos entre os participantes.

Uma das características marcantes do 3º Seminário TEA é a diversidade de atividades oferecidas. Com palestrantes renomados no campo do autismo, workshops práticos e debates entre profissionais experientes, os participantes terão a oportunidade de vivenciar experiências e construir novos saberes sobre o autismo e a inclusão. As inscrições para o evento são exclusivas e podem ser realizadas diretamente na plataforma da Even3, através do link. Lá, os interessados também encontrarão informações detalhadas sobre a programação, os palestrantes e as atividades oferecidas. “Não deixe de participar deste evento”, ressalta Rodriguez.

Por outro lado, a Câmara reforça seu compromisso com a promoção de eventos que abordam questões importantes, como o autismo, e promovem a inclusão para o bem-estar da comunidade alegretense.

Confira a programação:

PROGRAMAÇÃO SEMINÁRIO TEA

Dia 05 de abril de 2024, sexta-feira

08h00-8h45 – Credenciamento e café

08h45-09h15 – Abertura: Presidência da Câmara, Coordenadora pedagógica da SECEL e Ver. Coordenador do Seminário e autoridades presentes.

09h30-10h00 – “O processo de avaliação neuropsicológica em TEA” – Psicólogo Gabriel Blaskesi Figueira, Fluir Alegrete.

10h15-11h30 – Painel: “Direitos e garantias do TEA” – Tatiana Ribeiro Pinto – Associação Despertar – São Gabriel/RS.

11h30-12h00 – Perguntas e respostas

12h00-14h00 – Intervalo para almoço

14h00 – “A importância da Construção do PEI” – Professora Cristina Cirne – Psicopedagoga

15h00 – Transtorno ou dificuldade de aprendizagem? – Neuropsicopedagoga Regina Menna

16h00-16h30 – Coffee-break

16h30 – Intervenção após o diagnóstico – Elis Marques – Psicopedagoga e Juliana Ardais Fonoaudióloga CRR TEAcolhe Quaraí/RS.

16h45-17h00 – Perguntas e Respostas.

17h00 – “Relatos e Vivências do TEA – Diagnóstico tardio” – Kevin Dornelles Rodrigues, Pessoa autista com TDAH e altas habilidades, médico de formação, com capacitação em terapia com cannabis medicinal e endocannabinologia, São Borja/RS.

17h45-18h00 – Perguntas e Respostas

Dia 06 de abril de 2024, sábado.

08h30 – Abertura

09h00 – Espaço das Oficinas:

Recursos Pedagógicos – Profa. Cristina Cirne (20 vagas) Público alvo: Coordenadores Pedagógicos Triagem de Transtorno do Espectro Autista – Psicólogo Gabriel Blaskesi Figueira, Fluir Alegrete (30 vagas) Público Alvo: Professores e Profissionais da rede da assistência social e saúde; Valorizando capacidades, Respeitando limites – Psicopedagoga Regina Mena Público Alvo: Professores (30 Vagas).

10h30 – Roda de conversa: “Construindo Redes” (OSCs, CAPS I – APAE) – Dr. Charles Andrades – Mediador

11h15-12h00 – Perguntas e Respostas

12h30 – Encerramento

Foto: Maria Cristina