Alegrete produz linguiça de 60 metros, um feito para entrar no Guinness Book

Com 60 metros de extensão, a linguiça foi produzida pelas agroindústrias participantes do II Festival Estadual da Linguiça Campeira, sob a supervisão do idealizador gourmet artesanal José Pedro Rosso Gomes e do Diretor de Turismo de Alegrete Leonardo Cera.

Esta iniciativa, abraçada pela comissão organizadora do Festival da Linguiça, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) e do CTG Baita Chão tem como objetivo de conquistar um lugar no Guinness Book, o famoso livro dos recordes, desta forma dar destaque internacional ao município e ao evento, sendo uma atração inovadora que atrairá muitos turistas e visitantes. Além disso, divulga a produção e qualidade das linguiças produzidas na cidade.

A produção da linguiça teve início na madrugada do dia 23 e foi realizada com tripas tradicionais, unidas em uma composição contínua. O processo para assar iniciou ao meio-dia e deve durar cerca de uma hora. Além disso, a degustação da linguiça está disponível para todos os presentes no evento, que está ocorrendo no Parque Dr. Lauro Dornelles, durante a 2ª edição do Festival da Linguiça de Alegrete.

O churrasco, dessa gigantesca linguiça, também busca a sua marca no Guinness Book. O diretor de Turismo da Prefeitura, Leonardo Cera, assegura que todo o processo foi rigorosamente documentado, com filmagens e fotografias, para garantir a validade do recorde. A expectativa é que essa iniciativa coloque Alegrete no cenário internacional ressaltando a sua tradição e capacidade de inovação.

Essa realização, além de ser um feito impressionante, destaca o potencial de Alegrete como um destino turístico único, onde a cultura gastronômica e a busca por recordes se entrelaçam para oferecer experiências memoráveis aos visitantes.

As agroindústrias parceiras são: Santo Antônio, Tambara, Casa do Frango, Dutra, Campeira, Empório Dutra, Ícaro, Boi Bom, Qualidade Gaúcha, Peruzzo, Blaklisi, Tripas Fort Casing e CAAl.