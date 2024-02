Matteus e Davi fazem planos de se aproximar no BBB 24

No Quarto Fada do BBB 24, Matteus e Davi projetaram seus próximos passos no BBB 24. Ambos conversaram sobre a possibilidade se aproximar ainda mais nas estratégias e dinâmica do programa. Segundo eles, os pensamentoa e os objetivos convergem para o mesmo lugar.

Além disso, eles falaram sobre a quantidade de estalecas que poderão conquistar no programa. O baiano comenta maneiras para ganhar mais, contando com o Vip, e o gaúcho diz que “dá certinho”.

“Vai dar um gás no Curinga”, diz o baiano. “Já estou com mil trezentos e pouco”, comenta o gaúcho. “Já estou com mil conto já”, contabiliza Davi. “Mais mil, os vídeos que a gente vai fazendo, o lixo que a gente vai ganhar amanhã…”, comenta. “Tomara que Bia pegue essa liderança, se forem quatro pessoas e ela, será eu, você, Alane e Isabelle”, conta Davi. “Fechou, dá certinho”, completa Matteus.

Informações: Gshow