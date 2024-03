Matteus revela o sonho de ser militar do Exército

No entardecer da última quarta-feira (13), Mateus Amaral estava conversando com seu amigo, Davi Brito, quando relatou que um dos seus sonhos era servir nas fileiras do Exército Brasileiro. O alegretense começou sua explanação dizendo que, no começo, quando ingressou na universidade, não era muito adepto ao curso que escolheu, engenharia agrícola. “Eu não gostei muito do meu curso, eu aprendi a gostar com o tempo”, disse o gaúcho.

O amor que guia nas caminhadas o esposo que perdeu a visão aos 60 anos

No decorrer da conversa, Mateus explanou que um dos seus sonhos era servir ao Exército Brasileiro, mais especificamente, o 6º RCB. “Davi, eu gosto muito de cavalo, esse quartel é referência em equinos, meu sonho era servir lá e ficar no costado dos bichos, infelizmente, não consegui”, disse o participante.

Além disso, o alegretense fez referência ao grande número de militares que o município dispõe. “Lá na minha cidade, tem uns 6 quartéis, é algo muito expressivo para uma cidade que tem 70 mil habitantes. Tem cavalaria, engenharia e logística, é bem legal.”

Informações tem um oferecimento de: