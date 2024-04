Matteus tem consciência da complexidade do jogo do BBB

O alegretense Matteus Amaral, o participante do BBB 24 que conquistou o tão cobiçado colar do Anjo pela quinta vez nesta edição, desabafou com seus aliados após se livrar do Paredão, na última sexta-feira(5), revelando suas emoções e a dinâmica por trás de sua escolha para proteção.

Em uma conversa franca com Alane Dias e Davi Brito, o gaúcho compartilhou sua perspectiva sobre a última Formação de Paredão, deixando transparecer sua vulnerabilidade e sua percepção de não ser a prioridade para nenhum de seus colegas na casa.

“Se eu não estivesse imune, eu iria também, porque eu não sou prioridade para ninguém”, expressou o estudante, refletindo sobre suas próprias chances caso não tivesse a proteção garantida pelo colar do Anjo. Sua sinceridade trouxe à tona não apenas suas incertezas, mas também sua determinação em enfrentar os desafios do jogo, mesmo diante da sensação de estar em segundo plano para os demais participantes.

Este desabafo ocorreu após Matteus ter assumido o posto de maior vencedor de Provas do Anjo da história do Big Brother Brasil. Sua trajetória no programa é marcada não apenas pela conquista da imunidade em diversas ocasiões, mas também pela consistência e habilidade demonstradas em desafios tão emblemáticos. Ele é chamado de monstro do Alegrete pelo jornalista Tadeu Schmidt.

Desde a primeira vitória, conquistada em 12 de janeiro, até a última, que o consagrou como o líder indiscutível neste quesito, o participante mostrou um desempenho impressionante.

É interessante observar que Matteus não é o único a alcançar esse feito memorável. Dhomini, participante da terceira edição do BBB, também conquistou o colar do Anjo por cinco vezes, solidificando seu legado no programa ao longo dos anos. Sua performance não apenas lhe garantiu a proteção necessária em momentos cruciais, mas também o levou à vitória final, conquistando o prêmio de meio milhão de reais.

O desabafo de Matteus, portanto, não apenas revela as complexidades emocionais enfrentadas pelos participantes do BBB, mas também destaca a importância estratégica das provas e imunidades no decorrer do jogo. Sua sinceridade e sua determinação em enfrentar os desafios podem servir de inspiração para os demais competidores, enquanto sua conquista histórica no ranking das Provas do Anjo certamente o coloca como uma figura a ser observada atentamente nesta edição do programa.