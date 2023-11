Mauran, a professora, mãe e líder comunitária que vai deixar saudade na Cohab Restinga

Share on Email

Com uma carreira de 25 anos como professora de Matemática, atualmente aposentada, estava com 77 anos e lecionou em diversas escolas da cidade. Mauran deixou um legado marcado por paciência e amor ao compartilhar conhecimento.

A sua presença digna, honesta e trabalhadora iluminava qualquer ambiente educacional, destaca a filha Cristiele. Cada aluno que teve a oportunidade de aprender com ela, foi abençoado pela dedicação à profissão e à disciplina que ensinava.

Além da contribuição educacional, Mauran foi presidente do bairro Cohab Restinga, evidenciando seu comprometimento em melhorar o local onde residiu até sua partida.

Na esfera familiar, ela era reconhecida como uma talentosa cozinheira, deixando memórias doces que permanecerão nos corações de seus entes queridos. Seu neto Kauã recorda com carinho do “melhor arroz de leite do mundo” e de suas maravilhosas cucas.

Seu exemplo de vida, simples mas profundo, ensinou sobre a importância da compaixão, do trabalho árduo e do valor das pequenas alegrias. Mauran era aquela amiga sempre pronta para oferecer apoio, e seu legado inspira a cultivar amizades verdadeiras e compartilhar conhecimento.

As mensagens de carinho e conforto inundaram a família, incluindo uma emocionante homenagem da neta Louise Pereira. Em suas palavras, Louise expressou seu amor e a saudade que sentirá: “Que Deus receba a senhora de braços abertos aí em cima, vó. Aqui, você deixa saudades… Te amo para sempre.”