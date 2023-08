MEC propõe mudanças no Ensino Médio com aumento da carga horária

A ideia do MEC, porém, é a de estimular o Ensino Médio em tempo integral, o que aumentaria a carga horária geral. O intuito é capacitar de maneira sólida os alunos a estarem prontos no Exame Nacional do Ensino Médio(ENEM).

O Ministério pretende consolidar a proposta até 21 de agosto, para que a alteração da reforma do Ensino Médio possa ser apresentada ao Congresso no início de setembro. A redação do PAT em contato com uma professora da rede estadual, a docente relatou que o formato de ensino será muito importante para um melhor processo de aprendizagem,” estamos aguardando a resolução do processo, será muito bem-vindo em nossa escola esse novo formato de educação do Ensino Médio, disse a profissional da educação.

Fotos: reprodução