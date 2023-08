Morador está transformando a praça do bairro num aprazível local para a comunidade

Share on Email

Há mais de 13 anos, Jorge tem desenvolvido um trabalho voluntário, mas recentemente tem intensificado suas ações, tornando-as mais efetivas para a comunidade local.

A última conquista do “Prefeito da Praça” foi adquirida graças a doações de três empresas locais: Casa Rezende, Mecânica Rondon e Confraria do Carro Antigo, que forneceram a aquisição de três novos bancos para a praça. Além disso, Jorge criou um espaço dedicado ao chimarrão, uma tradição apreciada pelos moradores. O prefeito da praça tem enfatizado a importância de manter o local limpo e organizado, sendo esse o foco de seu trabalho de cuidado e preservação ao longo dos anos.

O cargo de “Prefeito da Praça” foi estabelecido por meio de um decreto, sendo uma posição com a missão principal de auxiliar o município nos cuidados com o patrimônio público, especialmente as praças. Os voluntários que assumiram essa função têm o apoio total da administração municipal para buscar suporte na manutenção desses espaços comunitários tão importantes para o bem-estar da população.

Jorge Alex Cordeiro de Souza orgulha-se em compartilhar que, ao longo desse período de dedicação, foram plantadas mais de 120 árvores nativas, todas vindas de doações generosas da comunidade. Seu objetivo é criar um túnel verde magnífico em uma das laterais da praça, proporcionando um ambiente agradável e sombreado para os frequentadores. O “Prefeito da Praça” expressa profunda gratidão e reconhecimento a todos os doadores que tornaram esse projeto possível.

Olhando para o futuro, Jorge ambiciona alcançar a marca de 200 mudas de árvores plantadas na praça. Além disso, outro destaque do seu trabalho é a criação de um belo canteiro de flores, embelezando ainda mais o espaço público e atraindo olhares admirados dos moradores e visitantes.