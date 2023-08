Semana começa gelada em Alegrete

Nesta segunda-feira(14), o amanhecer para os alegretenses foi gelado. A temperatura mínima registrada foi de 3ºC e fez com que as pessoas tirassem os agasalhos e acessórios de frio do fundo do armário para se proteger do vento gelado.

Em caminhada rápida pelo centro da cidade, é perceptível que as baixas temperaturas chegaram com força na Terceira Capital Farroupilha. Nas ruas, pessoas bem agasalhadas, com mantas, toucas e jaquetas para se proteger da melhor maneira.

Nos próximos dias, a temperatura tende a subir de maneira considerável. Na quarta-feira, o dia amanhece com 8ºC e durante o dia a temperatura alcança os 30ºC. Chuva nessa semana, somente para sexta-feira, onde a precipitação é de 23mm, segundo previsão do Climatempo.