Mais de 200 pessoas estão fora de casa em Alegrete; Ibirapuitã continua em declínio

No entanto, as consequências do período crítico não passaram despercebidas, com um total de 23 famílias desabrigadas, abrigando 66 pessoas, além de 56 famílias desalojadas, totalizando 159 pessoas afetadas.

Os bairros mais atingidos pela enchente foram Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar e Vila Izabel. Felizmente, a cidade pôde contar com a ativação de abrigos no Ginásio do Oswaldo Aranha e no Antigo Posto do Bairro Macedo para auxiliar aqueles que foram afetados.

Para informações adicionais ou assistência, a população pode entrar em contato pelos números (55) 3961 1707 e (55) 991589544.

Domingo trouxe alívio a Alegrete devido ao recuo das águas do Rio Ibirapuitã. Na última aferição, às 19h15min, o nível estava 10 metros e 88 centímetros.

“Anjos” de plantão resgatam mais uma pessoa da Ponte Borges de Medeiros

No entanto, as consequências do período crítico não passaram despercebidas, com um total de 23 famílias desabrigadas, abrigando 66 pessoas, além de 56 famílias desalojadas, totalizando 159 pessoas afetadas.

Os bairros mais atingidos pela enchente foram Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar e Vila Izabel. Felizmente, a cidade pôde contar com a ativação de abrigos no Ginásio do Oswaldo Aranha e no Antigo Posto do Bairro Macedo para auxiliar aqueles que foram afetados.

Para informações adicionais ou assistência, a população pode entrar em contato pelos números (55) 3961 1707 e (55) 991589544.