Médica é agredida por paciente em posto de saúde de Alegrete

Na tarde desta segunda-feira(3), uma médica foi agredida por uma paciente que disse aos policiais militares que estaria insatisfeita com o atendimento da profissional. Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada no posto de saúde do bairro Doutor Romário sob a denúncia de agressão.

No endereço, os PMs fizeram contato com a médica, de 32 anos, e a paciente, de 42. A acusada arrancou um pouco do cabelo da profissional, que também foi derrubada no chão do consultório e socorrida por outros funcionários ao ouvirem o pedido de socorro.

O vereador Fábio Perez estava no local e filmou o momento em que a médica estava sendo socorrida e também deu “voz de prisão” à paciente. Ela saiu do local, porém retornou com os policiais militares e foi realizado o Termo Circunstanciado. O atendimento da paciente teria ocorrido na última sexta-feira e, devido a um conflito, conforme ela disse aos PMs, entre a descrição da medicação e a dificuldade em localizar nas farmácia, teria sentido-se mal atendida.

Em contato com a Secretária de Saúde, Haracelle Fontoura, ela pontuou que foi uma situação lamentável. “Estamos sempre capacitando os profissionais, trabalhando para um atendimento humanizado, sei que a equipe busca fazer sempre o melhor. Neste caso, a paciente chegou na sexta-feira, já com queixa de outro profissional da área particular. Foi receitada uma medicação comum, que acredita-se ser de fácil acesso nas farmácias (óxido de zinco), contudo não teria localizado. Mesmo assim, a médica, sem ela ter um horário agendado, a atendeu e iria trocar a receita. Todavia, no momento em que a profissional virou-se para colocar no lixo a prescrição anterior, a paciente já teria avançado, derrubando-a da cadeira e arrancando um pouco de cabelo. Até então, a informação é de que a agressora não tem histórico de problemas mentais e que é paciente há anos sem nunca ter ocorrido qualquer outro incidente. Quanto Secretaria de Saúde vamos tomar todas as medidas cabíveis juntamente com a médica. Também vamos ouvi-la assim que possível, pois está em choque, para saber se deseja trocar de Unidade de Saúde e, se permanecer aqui, essa senhora não poderá ser atendida. Fica a solicitação para que não ocorra a exposição das pessoas por inúmeros motivos”- citou.

A Secretária complementou citando que foi acionada pelo Vereador Fábio Perez, que estava saindo do posto de saúde após uma consulta. A Brigada Militar já estava no endereço e a paciente também, onde foi confeccionado o boletim por lesão corporal.