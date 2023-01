Dois homem foram presos quando tentavam jogar drogas para o interior do Presídio

A prisão foi realizada pela Brigada Militar com apoio do 2° Grupo de Policiamento Ambiental, em Alegrete.

Dois indivíduos foram presos em flagrante pela Brigada Militar, no final da manhã de sexta-feira(20). Ambos estavam em atitude suspeita em uma moto que passou em frente ao Presídio Estadual de Alegrete, durante o horário de pátio.

Neste período, também, há registros de tentativas de arremessos de entorpecentes para o interior da casa prisional, desta forma, as guarnições da Brigada Militar foram acionadas e, assim que se aproximaram, o motociclista empreendeu fuga.

Em alta velocidade, o homem que conduzia a moto colocou pedestres e demais veículos em risco, não respeitando sinalizações. Na moto estava o piloto e um carona que, no decorrer do percurso retirou um casaco e jogou em rua da área central.

Na sequência, a moto foi interceptada e, com os tripulantes nada foi encontrado, contudo, uma das guarnições, a do policiamento ambiental, localizou o casaco, dispensado pelo carona, onde havia 20 porções de maconha.

Desta forma, a dupla de 43 e 21 anos, foi levada à Delegacia de Polícia e determinado pela delegada Fernanda Mendonça a prisão em flagrante por tráfico de drogas.

A moto foi apreendida e recolhida ao depósito do Detran, em Alegrete.

O veículo e os indivíduos são suspeitos de outras tentativas de arremesso no PEAL. A droga estava embalada da forma em que os entorpecentes são distribuídos em pequenas porções e colocados com um peso, geralmente moedas, dentro de preservativos para desta forma, cair no pátio durante o período em que os apenados estão no banho de sol.