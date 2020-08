Colisão entre caminhões em ponte na BR 290

Compartilhe









Uma colisão envolvendo dois caminhões deixou bloqueada a Ponte Marechal José de Abreu no início da manhã desta sexta-feira (14) em Rosário do Sul. Um dos motoristas teve um corte e foi encaminhado ao hospital da cidade sem gravidade.

Conforme as primeiras informações, um dos caminhões, marca Mercedes Benz, emplacado em Rosário do Sul, colidiu com outro da marca Ford, emplacado em Cacequi.

Conforme informações do Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora (HCNSA), apenas um dos motoristas teve um corte e foi encaminhado para atendimento médico.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu antes das 8h no Km 478, da BR 290 e o trânsito estava interrompido até o momento.

Foi o segundo acidente na ponte em menos de uma semana. Na noite de domingo (9), um Ford Escort colidiu em um Fiat Palio, resultando em três pessoas feridas e um dos motoristas, por ter sido comprovada a embriaguez e dirigir sem possuir CNH foi autuado em flagrante.

Informações/fonte: Gazeta de Rosário

Fotos: Fátima Marchezan