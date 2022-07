Médico Neurologista aborda na APAE o tratamento com canabidiol

Por meio de uma parceria com o Instituto Quantic Regenerer, do presidente André F Steiner e do Dr Fernando Lucas, foi viabilizada a visita do Dr Lucas Cury a Alegrete.

APAE recebe médico que poderá trazer tratamento com canibidiol a quem tem TEA

O Instituto é uma instituição de interesse público, científico e social que produz ciência, pesquisa e desenvolvimento.

De acordo com a pedagoga, Cristina Nunes da Costa, Dr Lucas avaliou alguns alunos/usuários da Instituição e demonstrou que é possível que o canabidiol possa ser eficaz como monoterapia ou tratamento coadjuvante em algumas comorbidades comuns no TEA- Transtorno do aspecto autista, como distúrbio do sono e ansiedade.

Muito tem se falado sobre o uso do canabidiol(CBD) para o tratamento de pessoas com autismo, disse Cristina .

O Instituto Regenerer está realizando pesquisas sobre o potencial terapêutico do canabidiol, poderá beneficiar pacientes com problemas de eplepsia e dor crônica.

Ana Cristina Nunes da Costa diz que a APAE é grata ao André Steiner, Fernando Lucas e Ana Carvana que estiveram na APAE falando sobre o assunto. O tema abordado abre possibilidades de tratamento com canabidiol a pacientes TEA de Alegrete.