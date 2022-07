DTG do Juventude empossa nova patronagem

No último dia 3, foi eleita a nova patronagem do DTG do Juventude no galpão do clube.

Nova patronagem do Juventude

A nominata que vai tocar a entidade por mais dois anos ficou assim constituída:

Patronagem DTG Juventude

Patrão: Alceu Airton Gonçalves Souza;

Capataz Geral: Athos Charão da Silva;

Casal Patrão de Honra: Ricardo Rodrigues Camejo e Eloísa Ribeiro Camejo;

1° Sota-Capataz: Janaina Ferreira de Lima e Silva

2° Sota-Capataz: Cláudia Mireli Hoffmann Garcia;

1° Agregado das Pilchas: Cláudio Ribeiro Teixeira

2°Agregado das Pilchas: Vanessa Raimundo Gonçalves;

Junta Fiscal: Maxon Pereira Rodrigues, Giordano da Silva Goulart e Luiz Mário Silva da Silva;

Departamento Patrimonial: Cláudio Enir Morais Garcia;

Departamento Jurídico: Juliana Amaro Alende;

Núcleo Jovem: Peão Vítor Matheus de Carvalho da Silva e Prenda Iasmin Azevedo Gonçalves;

Departamento Artístico:

Luciane Serwtka de Carvalho;

Departamento Cultural: Paula Regina do Nascimento de Azevedo;

Departamento Campeira: Rodrigo Vaz da Silva e Airton José Silveira Falcão.