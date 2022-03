Médico perito ainda um problema em Alegrete

A luta por um médico perito que atende em Alegrete já passa de três anos e, recentemente, a cidade conta com um profissional que vem de Uruguaiana de 15 em 15 dias atender no Município.

O Dr. José Carlos Barbosa Zaccaro atendeu no último dia 10 e, agora, de acordo com o vereador Luciano Belmonte, só retorna para novos atendimentos daqui a 15 dias.

Neste tempo quem precisar de perícias médicas tem que sair da cidade, com custos do próprio bolso, para realizar a consulta. As pericias do INSS, para quem é de Alegrete são marcadas em cidades vizinhas.

O vereador Luciano Belmonte diz vai continuar nessa luta para que a cidade volte a ter um perito que atenda direto aqui. Ele contou, inclusive, com ajuda do gabinete do Senador Luis Carlos Heinze para que este que vem Uruguaiana atendesse aqui na cidade.

Vera Soares Pedroso