Postos contestam notificações do Procon em razão do aumento de combustíveis

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Alguns proprietários de postos de combustíveis, entraram em contato com o PAT, após uma notícia de que o Procon havia notificado seis postos por valores abusivos. Eles destacam que a suba na bomba para o repasse ao consumidor depende do estoque de combustíveis e da estratégia comercial de cada posto. Pois existe o que eles chamam de remuneração de estoque, quando o produto está no final e o proprietário da empresa já coloca o reajuste na busca de ter valores para capital de giro.

Defensores da causa animal se deparam com atrocidades todos os dias

Procon

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através do Procon, informou que fiscalizaram os postos de combustíveis acerca de aumento abusivo do valor taxado nesta sexta-feira, 11, segundo relato do diretor Geferson Maidana.

Neste momento, apenas as refinarias aumentaram os preços. Aos postos que estabeleceram aumento e não apresentaram a nota fiscal de compra com a data do dia 11/03, foi solicitada a redução dos preços para que não houvesse notificação. Até o momento seis postos foram notificados e os demais aceitaram reduzir o preço.

Agora surge o golpe do ensaio fotográfico

Como revendedores, arcamos com muitas taxas, encargos, licenças e uma série de outras obrigações que cumprimos rigorosamente, portanto, desde que seja dentro do valor previsto pela Petrobras, o aumento não é abusivo.