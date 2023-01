Médico que cumpria pena em regime aberto é preso por suspeita de abuso sexual contra paciente em Nova Hartz

Foi preso preventivamente, nesta quinta-feira (12), um médico de 39 anos investigado por abuso sexual de uma paciente em Nova Hartz, a 77 km de Porto Alegre. O suspeito não teve a identidade revelada pela Polícia Civil.

Segundo o delegado Felipe Borba, o abuso ocorreu durante atendimento ginecológico na rede pública de saúde, em que uma paciente relatou ser sofrido “conduta libidinosa e abusiva” por parte do suspeito. Segundo a polícia, o médico já tinha antecedentes por estupro, violação sexual mediante fraude e outros crimes.

“Após verificarmos que o relato da vítima era fidedigno, mormente em razão dos antecedentes do acusado, que vinha cumprindo pena em regime aberto por condenação relativa a fato semelhante, representamos pela decretação de prisão preventiva”, diz.

A Polícia Civil afirma que o médico não era concursado em Nova Hartz e que detalhes de seus vínculos profissionais dependem de cada município em que ele atuaria e da forma de gestão adotada. O g1 procurou o Conselho Regional de Medicina (Cremers). A entidade afirmou que iria verificar o caso nesta sexta-feira (13).

De acordo com o delegado Felipe Borba, o Cremers emitiu, no dia 22 de dezembro de 2022, edital de interdição cautelar do exercício profissional do médico. Até então, o homem seguia atuando normalmente.

“Segundo o Cremers, a condenação anterior não foi notificada à autarquia federal, o que inviabilizou que se procedesse ao respectivo processamento no âmbito ético-profissional”, afirma Borba.

De acordo com a polícia, há relatos de casos semelhantes envolvendo o mesmo médico nas cidades de Caxias do Sul, São Leopoldo e Sapucaia do Sul.

“Esperamos que a prisão de hoje concorra para a cassação definitiva do registro médico deste indivíduo. A expectativa é que surjam relatos de outras vítimas, que devem procurar a delegacia de polícia local”, comenta o delegado.

O suspeito foi localizado em Canoas, a cerca de 60 km de Nova Hartz. O homem foi levado à delegacia de Novo Hamburgo, para registro da ocorrência, e, depois, encaminhado ao sistema prisional.