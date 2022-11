Morre, aos 69 anos, o jornalista alegretense “Índio”

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Morreu, no domingo (20), aos 69 anos, o jornalista Timóteo Lopes, em decorrência de um câncer no cérebro. Ele estava internado há cerca de um mês em uma clínica em Porto Alegre.

Natural de Alegrete, Timóteo, que também era conhecido como Índio, formou-se em jornalismo pela PUC-RS e começou a carreira como repórter da Zero Hora, também trabalhando na então TV Gaúcha, hoje RBS TV. Além de especialista em cobrir os festivais da Califórnia da Canção, fez a cobertura da visita do então presidente Figueiredo, em Uruguaiana, quando o general prometeu trazer a democracia para o país.

Violento acidente na Praça Getúlio Vargas em Alegrete

Índio morou no Rio de Janeiro durante 35 anos, quando trabalhou no Jornal do Brasil, Estadão, O Globo e SporTV. Em 1981, na categoria “televisão”, ganhou prêmio da Associação Riograndense de Imprensa (ARI).

Timóteo deixa duas filhas, Maria e Nayescha.

O velório ocorre desde às 7h desta segunda-feira (21), no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre. A cerimônia de despedida estava marcada para as 11h.

Com informações: G1