Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 82 milhões neste sábado

A Mega-Sena acumulou novamente e pode pagar um prêmio estimado em R$ 82 milhões no próximo sorteio, marcado para este sábado (3), às 21h, no horário de Brasília.

3 de outubro de 2026 julio Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

O valor ficou acumulado após ninguém acertar as seis dezenas do concurso 3.065, realizado na quinta-feira (1º). Os números sorteados foram 08 – 10 – 30 – 38 – 50 – 53. Apesar de não ter havido ganhador na faixa principal, 47 apostas acertaram cinco dezenas. Cada uma receberá R$ 49.503,22. Outras 3.642 apostas fizeram quatro acertos e terão direito a R$ 1.053,03 cada.

Com o prêmio acumulado, a expectativa agora se volta para o concurso deste sábado. O prêmio estimado de R$ 82 milhões será destinado a quem acertar as seis dezenas sorteadas. As apostas podem ser realizadas até as 20h de sábado, em qualquer lotérica do ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6.

Leia mais: Ricardo Beche: entre as raízes, a tipografia e o carnaval

Serviço

Próximo sorteio: sábado (3)
Horário: 21h
Prêmio estimado: R$ 82 milhões
Valor da aposta simples: R$ 6
Prazo para apostar: até as 20h

⚠️Todo conteúdo reproduzido nesta página é exclusivo do Alegrete Tudo e protegido por direitos autorais. É vedada a reprodução total ou parcial sem autorização prévia e expressa, mesmo com a devida citação da fonte.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.


*