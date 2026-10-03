Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 82 milhões neste sábado

O valor ficou acumulado após ninguém acertar as seis dezenas do concurso 3.065, realizado na quinta-feira (1º). Os números sorteados foram 08 – 10 – 30 – 38 – 50 – 53. Apesar de não ter havido ganhador na faixa principal, 47 apostas acertaram cinco dezenas. Cada uma receberá R$ 49.503,22. Outras 3.642 apostas fizeram quatro acertos e terão direito a R$ 1.053,03 cada.

Com o prêmio acumulado, a expectativa agora se volta para o concurso deste sábado. O prêmio estimado de R$ 82 milhões será destinado a quem acertar as seis dezenas sorteadas. As apostas podem ser realizadas até as 20h de sábado, em qualquer lotérica do ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Serviço

Próximo sorteio: sábado (3)

Horário: 21h

Prêmio estimado: R$ 82 milhões

Valor da aposta simples: R$ 6

Prazo para apostar: até as 20h