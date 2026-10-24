Eleitores do RS levaram 64 segundos para votar; segundo turno deve ser mais rápido

Os eleitores do Rio Grande do Sul foram mais rápidos do que a média nacional durante a votação no primeiro turno das eleições gerais de 2026. Em Alegrete, no entanto, algumas seções eleitorais registraram grande demanda, o que contribuiu para a demora no atendimento e para a formação de filas nos locais de votação.

De acordo com informações divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), a identificação dos eleitores nas seções eleitorais do Estado levou, em média, 23,45 segundos. Já o registro dos votos para os cargos em disputa durou 64,45 segundos. Com isso, o atendimento completo de cada eleitor levou, em média, 87,90 segundos.

Em Porto Alegre, o tempo médio total foi ainda menor, de 81,19 segundos. Na Capital, a identificação levou 22,45 segundos, enquanto a digitação dos votos na urna eletrônica durou 58,74 segundos.

Os resultados estaduais ficaram abaixo da média nacional, que foi de 90,07 segundos para o atendimento completo de cada eleitor.

No primeiro turno, os eleitores precisaram fazer seis escolhas para cinco cargos: deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República. O número de escolhas exigiu mais tempo diante da urna, especialmente nas etapas de digitação e confirmação dos votos.

Expectativa para o segundo turno

A votação do segundo turno ocorre neste domingo (25). No Rio Grande do Sul, os eleitores escolherão apenas o presidente da República, já que a disputa pelo governo estadual foi definida no primeiro turno.

Em Alegrete, a expectativa é de que o processo seja mais rápido, considerando que cada eleitor precisará registrar apenas um voto. A redução no número de escolhas deve contribuir para diminuir o tempo de permanência na cabine de votação e facilitar o fluxo nas seções eleitorais.