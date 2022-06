MEI: declaração anual de faturamento é prorrogada

A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN – SIMEI) referente às atividades exercidas no ano-calendário de 2021. Inicialmente, a entrega estava prevista para 31 de maio.

Excepcionalmente neste ano, o Microempreendedor Individual (MEI) tem até o dia 30 de junho para enviar a declaração.

A declaração anual de faturamento do MEI informa os valores totais das vendas/prestações de serviços que o microempreendedor teve no ano anterior, mesmo que ainda não tenha recebido esses valores.

Por isso, a declaração deve ser enviada mesmo que a empresa não tenha tido faturamento durante o ano. Em casos de baixa do MEI, também é necessário entregar a DASN-SIMEI.

O empreendedor que não entregar a declaração ou enviar em atraso, estará sujeito ao pagamento de multa no valor mínimo de R$ 50,00. O boleto para pagamento da multa é gerado após o envio da declaração e pode ser impresso com o recibo de entrega do documento. Caso o pagamento seja feito em até 30 dias, a multa será reduzida em 50%, custando R$ 25,00.

A DASN-SIMEI pode ser feita no Portal do Empreendedor, no Portal do Simples Nacional, ou pelo APP-MEI, disponível no Google Play Store e na Apple Store.