Baile do Bicentenário da Independência marcou a noite alegretense

Em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil, a guarnição Militar de Alegrete realizou o Baile do Bicentenário da Independência no último sábado (11), no Clube Casino.

O baile contou com o apoio e a participação da sociedade alegretense, fortalecendo o vínculo do Exército com o povo da 3ª Capital Farroupilha.

O evento iniciou com o cerimonial e canto do Hino Nacional, onde os Comandantes das OMs entregaram diplomas de agradecimento aos apoiadores, seguido do jantar, de um sorteio de brindes e posteriormente o baile com a banda Vanu e os Baguais da Masgrau, formada inteiramente por militares do Regimento.

A noite foi marcante para a cidade de Alegrete e os 200 anos da nossa independência com certeza não passaram em branco.

