Mel, a mascote do Calçadão, teve um dia especial

Na tarde do último dia 22, uma postagem nas redes sociais demonstra a paixão em cuidar.

Um grupo que ama a causa animal contemplou a mascote do calçadão com um dia de princesa no pet shop.

A história da Mel é a seguinte; ela tem casa e comida, assim como, suporte veterinário. Mas a “Melzinha” como é carinhosamente chamada, acorda e vai para o calçadão. Ela tem por hábito dormir na porta do prédio do Jornal e Radio Gazeta.

O casal que une pincéis e tintas numa comunhão de trabalho e amor

A cachorrinha que é o xodó de todos que trabalham e moram no calçadão, não fica em casa pois é acostumada a ficar por ali, pois recebe muito carinho, inclusive da Izabeli Nunes que trabalha no escritório CONTEC, ao lado da Izolan, e é uma apaixonada pelos animais, entre eles a Mel.

Izabeli é uma voluntária da causa animal e muito apegada aos cachorrinhos que têm em casa, que passam pelo calçadão, incluindo a Mel.

Bravamente, PM retira homem das águas do Ibirapuitã, na Ponte Borges de Medeiros

Há algum tempo ela pensava em levar a Mel ao pet e, com o calor resolveu colocar em prática o “plano” e arrecadou a verba necessária. Izabeli e Claudia Rodrigues, que também lutam pelos animais, não envidaram esforços e com ajuda de outras pessoas que também conhecem a Mel e trabalham nas empresas localizadas no calçadão, além dos pais e tios de Izabeli, proporcionaram um dia de princesa para Mel.

Os autores de mensagens de amor e fé se identificaram na redação no PAT

Com direito à tosa, banho e adereços para embelezá-la ainda mais. No final, o reforço na ração e principalmente na água. Um cuidado que muitas pessoas têm,com os animais, nesse período de sol e calor mais intensos.

“Minhas filhas são meu orgulho. Não tenho como não me emocionar com essa linda atitude. Ela tem um coração enorme e é muito humana. Esses gestos são lindos” – descreveu Lizi Gabrieli sobre a filha.

Em sua página no facebook, Raíssa Nunes, não deixou de evidenciar o gesto da irmã. Ela reside em outro Município, mas demonstrou o carinho pela ação de Izabeli.