Menino de um ano pode perder a visão se esperar na fila do SUS

A família notou um problema ocular em Luiz Gustavo em março, quando a pupila dele apresentava uma coloração branca.

Inicialmente, levaram Luiz Gustavo a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde o diagnóstico foi de virose. No dia seguinte, uma médica do posto de saúde da Nova Brasília, Dra. Gabriela Salbego Zambelli, recomendou a consulta com um oftalmologista pediátrico. Após três semanas sem resposta pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a família optou por pagar uma consulta particular.

Desta forma, revelou-se a urgência do caso. Os médicos oftalmologistas, Dr. Luiz Gustavo Jaques e Dra. Gabriela zambelli confirmaram a necessidade de intervenção imediata. Porém, a família enfrenta dificuldades devido a demora do SUS para agendar a cirurgia, resultando em risco de perda de visão para Luiz Gustavo.

Laureane organizou uma campanha para arrecadar fundos, cerca de 15mil reais, e realizar a cirurgia particular de seu filho. Os interessados em contribuir podem acessar a página da campanha em Vakinha.

A mãe ressalta a importância do apoio da comunidade e a falta de resposta adequada pelo SUS até o momento.

