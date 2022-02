Menor de 15 anos, dirigindo carro irregular desde 2016, foi apreendida no Bairro Prado

Durante o patrulhamento ostensivo, policiais militares flagraram adolescente de 15 anos dirigindo Ford KA, no bairro Prado.

De acordo com a ocorrência policial, a guarnição estava em patrulhamento ostensivo quando visualizou que a motorista tinha uma aparência muito jovem, portanto, gerou suspeita e o carro foi abordado. Na identificação foi constatado que a motorista tem apenas 15 anos e disse aos PMs que era proprietária do veículo.

A adolescente acrescentou que o Ford Ka tinha sido um presente do namorado. No carona, a pessoa que a acompanhava tem 25 anos. Durante a abordagem, nas buscas realizadas no veículo, foram encontrados quatro pinos com cocaína.

Desde forma, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a menor até a Delegacia de Polícia. A mãe da adolescente também esteve presente na DP. Foi feito um registro por posse de entorpecentes para a carona que estava com a menor, pois ela teria informado que é usuária e que o entorpecente era seu.

O veículo foi recolhido ao depósito do Detran pois estava com o licenciamento vencido desde o ano de 2016. A apreensão ocorreu na madrugada de sábado, no bairro Prado, em Alegrete.

A menor foi liberada na presença da mãe e a carona também foi ouvida e liberada.