Argentina, sobrevivente do trágico acidente na 290, foi removida para Porto Alegre

Argentina que estava na UTI da Santa Casa de Alegrete, em estado gravíssimo, foi transferida para Porto Alegre e, na sequência, seria transladada de avião para Buenos Aires.

No sábado(26), depois de cinco dias, do acidente que ceifou a vida de outras duas argentinas, a transferência de Maria Natália Benedetti, de 31 anos, foi realizada pela aeronave(UTI) da empresa Uniair com o auxílio da Unimed Alegrete. Valdir knierim, técnico de enfermagem, e Julio Arrussul (Julica) motorista da ambulância, foram os responsáveis pelo apoio.

Segundo informações repassadas ao PAT, o estado de saúde da argentina é muito grave. Ela está com traumatismo craniano, entre outras complicações.

Maria Natália Benedetti dirigia o Renault, com placas da Argentina, que bateu de frente em uma carreta, após ser atingido por uma Hilux, na BR 290, em Alegrete, no último dia 21.

No dia, outras duas argentinas foram a óbito na hora. Catarina Taffarel, de 18 anos, e Ruth Barbara VillaGarcia, de 41 anos, tiveram o retorno para o lar interrompido pelo trágico e violento acidente que envolveu mais dois veículos brasileiros, sendo, uma Hilux conduzida por um homem, de 72 anos, e uma carreta que tinha como condutor um homem, de 34 anos. Um homem, argentino, de 31 anos, também estava no carro e saiu com ferimentos leves.

O acidente

Na tarde de segunda-feira(21), por volta das 14h30 min, um trágico acidente envolvendo uma carreta, um Renault e uma Hilux deixou duas argentinas mortas, uma gravemente ferida e outro argentino com lesões.

De acordo com informações, a motorista do Renault, com placas da Argentina, trafegava sentido Rosário do Sul/Alegrete e, no KM 558, teria parado de forma abrupta o veículo, em cima da pista, por esse motivo, o motorista da Toyota Hilux que estava logo atrás, disse aos policiais que tentou jogar a caminhonete para o acostamento, mas não houve tempo suficiente e colidiu na traseira do carro.

Desta forma, o Renault rodopiou, invadiu a pista contrária e bateu frontalmente em uma carreta que seguia no sentido contrário.

Os Bombeiros de Alegrete retiraram a motorista, argentina, que estava presa nas ferragens. Ela foi conduzida em estado grave à Santa Casa pelo Samu. Já o homem que estava ao lado dela, sofreu lesões e ferimentos, sendo encaminhado ao hospital pela ambulância da UPA. As outras duas ocupantes do carro morreram na hora.

Os ocupantes da Hilux e da carreta, ambos veículos brasileiros, não se feriram. O motorista, de 34 anos, que dirigia a carreta, disse que o veículo estava vazio e iria carregar arroz, em Pantano Grande. Ele falou ao PAT, que tentou evitar o acidente, mas foi muito rápido.

A Hilux e a carreta tiveram avarias consideráveis, já o carro argentino teve perda total. O sinistro ocorreu cerca de 24km da cidade. O Consulado argentino prestou todo apoio às famílias das mulheres mortas.

A Polícia Rodoviária Federal, Samu, ambulância da UPA e bombeiros atenderam a ocorrência. A polícia Civil de Alegrete também esteve no local, assim como, a Perícia de Santana do Livramento.