Mercado de venda de gado se mantém firme

O mercado de venda de bovinos se mantém firme em Alegrete.

Homero Tarragô, da Agenda Remates, diz que a partir de junho e julho a tendência é diminuir a oferta, porque os pecuaristas já estão acomodando as lotações de seus campos, porque no inverno precisam de pastagens.

Quanto aos preços, diz que acredita que estamos fechando um ciclo que iniciou em 2019 e elevou o preço do quilo do boi, com grande rendimento aos produtores. Hoje, o preço se mantém, na média, em 11 o quilo do boi, e de acordo com Tarragô, não vai baixar nem subir muito.

A Pecuária ainda é um bom negócio diz o leiloreiro. E em informação extra oficial, disse que o Marfrig de Alegrete comprou expressiva quantidade de bois, em pé, do Brasil Central para abater na planta daqui e garantir as exportações, já que esta planta é habilitada a exportar para China, Estados Unidos e outros países do mundo árabe.