Processo seletivo complementar do IBGE com apenas uma vaga para Alegrete

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE divulgou a abertura de inscrições para Processo Seletivo, o qual destina-se a preencher 48.535 vagas para o cargo de Recenseador.

Dentro do total de vagas disponíveis há chances aos candidatos que se encontram nas condições específicas do edital. Conforme o documento, para o município de Alegrete o edital prevê apenas uma vaga para pessoa com deficiência.

A remuneração do Recenseador será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo Recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

Para concorrer, é necessário ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses; estar em dia com as obrigações eleitorais; estar em pleno gozo de seus direitos políticos; possuir idade mínima de 18 anos; possuir ensino fundamental completo; possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo, dentre outras condições estabelecidas.

Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente e via internet, no período de 9 a 15 de junho de 2022, por meio do site IBGE.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante análise de títulos, compreendendo a titulação acadêmica dos candidatos. Em caso de igualdade de classificação, serão considerados os critérios de idade igual ou superior a 60 anos, ter sido jurado e maior idade, a fim de desempatar os concorrentes.

Os aprovados na análise de títulos realizarão treinamento presencial, com duração de cinco dias.

Os contratos terão vigência de 30 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados por apostilamento, por igual período, estritamente de acordo com a necessidade do trabalho e disponibilidade de recursos orçamentários.

Vale ressaltar que a previsão de duração do contrato da função de Recenseador é de até três meses, com possibilidade de prorrogação. O presente Processo Seletivo terá a validade de um ano, podendo ser prorrogado.

Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo disponível na íntegra no site.

https://arquivo.pciconcursos.com.br/ibge-promove-novo-processo-seletivo-com-48535-vagas-para-recenseador/1584090/b36a7cb319/edital_de_abertura_10_2022.pdf