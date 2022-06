Motorista avança preferencial e provoca violento acidente na República Riograndense

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na manhã desta sexta-feira(10), um acidente entre um Palio e um Prisma resultou em danos materiais de grande monta, em ambos veículos, na Zona Leste, em Alegrete.

De acordo com a Guarda Municipal que atendeu a ocorrência, o Prisma trafegava na rua Avenida Inácio Campos Menezes(antiga Avenida Charrua) e, no cruzamento com a Avenida República Riograndense, teria avançado a preferencial e, desta forma, atingiu o Palio.

Fórum de Turismo mostra que é possível desenvolver o setor em Alegrete

Com o impacto os dois veículos tiveram avarias consideráveis, já os condutores, nada sofreram. O condutora do Palio tem 32 anos e a motorista do Prisma tem 42 anos.

A mulher que dirigia o Palio seguia sentido centro/bairro na Avenida República Riograndense. Os dois veículos não tiveram condições de rodar e foram removidos pelo guincho.