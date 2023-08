Veículos colidem em cruzamento e um deles destrói portão de residência

De acordo com informações obtidas pelo PAT, uma jovem de 19 anos conduzia um Gol branco subindo pela rua Tiradentes quando, no cruzamento com a Barão do Amazonas, avançou a preferencial. O veículo colidiu com outro Gol branco, onde estava um homem, fazendo com que o carro perdesse o controle e atingisse o portão de uma residência. Embora ambos os veículos e o portão tenham sofrido danos significativos, felizmente não houve feridos. A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar, na noite desta quarta-feira(2).

Acidente entre caminhão baú e moto deixa motociclista ferido

Este cruzamento tem registrado diversos acidentes graves nos últimos tempos. Os moradores da região expressam preocupação com a segurança e a necessidade de medidas urgentes para evitar novos acidentes.

Mineiro, o irreverente vendedor ambulante que fez de Alegrete seu “chão”

Em entrevista ao Alegrete Tudo, um morador, que reside há mais de 30 anos nas proximidades do cruzamento, afirma: “infelizmente, é uma cena que se repete com frequência. Já presenciei muitos acidentes aqui, alguns com feridos graves. É um cruzamento perigoso e algo precisa ser feito antes que uma tragédia maior aconteça.”