Mesmo com o calor, eleitores foram em massa votar durante a manhã

Depois do cinco horas de votação, aumentou significativamente o movimento dos eleitores em Alegrete.

Nas ruas é perceptível o intenso tráfego e ainda mais filas nas seções eleitorais, depois das 10h, quando o horário foi aberto a toda comunidade.

Na Urcamp, um dos maiores colégios eleitorais de Alegrete com 28 seções, até passado do meio dia, foi grande o movimento de eleitores. Diferente do início da manhã, o calor aumentou e, mesmo assim, os eleitores não recuaram.

De acordo com o juiz eleitoral Thiago Tristão, a justiça conta com a segurança integrada da Polícia Federal, Civil, Brigada Militar e Guarda Municipal que estão passando em todas as seções eleitorais. Ele destacou o trabalho intenso realizado nas seções e que as intercorrências maiores foram com relação à orientação de fiscais que estariam pedindo votos e conduzindo eleitores. Elei afirmou que é terminantemente proibido esse comportamento. A função do fiscal é fiscalizar a eleição e não conduzir eleitores até suas seções. Também falou da prisão de um presidente de mesa que estaria provocando alterações no local e também teria feito pedido de votos.

O Reitor da Unipampa, Roberlaine Ribeiro Jorge veio especialmente a Alegrete exercer o direito do voto na seção 64, na Urcamp.

A eleição acontece até as 17h e a Justiça solicita mais uma vez para que as pessoas levem.sua caneta para assinar a folha de votação. A média de tempo de cada eleitor na cabine e pouco mais de um minuto.

A promotora eleitoral Daniela Fistarol, disse que a manhã foi de intenso trabalho em todas as seções eleitorais. Ela destaca que ocorreram alguns ajustes em relação a logística, como no ginásio da Urcamp que são várias seções e estava um pouco abafado. Porém, além da prisão em flagrante do presidente de seção que ocorreu na escola Lauro Dornelles, as demais ações foram mais de orientações. Ela também citou que o Ministério Público recebeu algumas denúncias de propaganda irregular. “A questão das representações que fizeram estão sendo encaminhando para a Justiça agora à tarde e vamos aguardar a decisão do Juiz. Espero que seja favorável para que possamos manter a isonomia”- comentou.

Também foi registrado o trabalho ostensivo dos fiscais de prédio em relação à orientação dos locais de votação. O Cartório Eleitoral também confirmou a informação de que muitos eleitores tiveram dificuldade em relação ao local de votação. A orientação foi repassada pela Justiça eleitoral, porém, muitas pessoas não ficaram atentas e, por hábito foram nos seu locais de outrora.

