Milhares de pessoas marcaram presença na Caminhada Cívica

As homenagens aos 200 anos de Independência do Brasil já começaram e, no sábado(3),ocorreu a primeira etapa da Caminhada Cívica com as unidades dos Polos bem como a educação infantil, no total de 25 escolas.

Já, neste domingo(4), foi a vez da Secel, Escolas de Ensino Fundamental, Ensino Médio, Cursos Técnicos (ETEC) e Universidades.

A abertura teve a execução do Hino Nacional, na sequência, o pronunciamento do Prefeito Márcio Amaral que reiterou o orgulho de sermos brasileiros e comemorar os 200 anos de Independência. Também participou da Caminhada a Coordenadora da 10ª CRE -Sara Elizeth Duzac Cardoso.

A Caminhada Cívica em Homenagem à Pátria, é organizada pela Secretaria Municipal da Educação, Esporte e Lazer em parceria com as Escolas Municipais, Estaduais e entidades.

Neste ano, tem como tema municipal, “Cidadania se constrói com empatia, educação e amor à vida”. Já o tema dos festejos da Pátria é definido pela Liga da Defesa Nacional é “Os 200 anos da Independência do Brasil”.

As apresentações foram de temas relacionados à Independência do Brasil, à cultura local e também aos projetos educacionais desenvolvidos este ano. No palanque, autoridades civis e militares prestigiaram o evento.

A comemoração da “Semana da Pátria” representa uma importante fonte de estímulos ao civismo, propiciando assim, a oportunidade de formar na criança e no jovem o conceito de Pátria, despertar o sentimento de patriotismo e formar atitude de respeito aos símbolos do Brasil.

A abertura oficial foi no dia 1º com a Corrida do Fogo que foi levado pelos alunos da APAE até o Monumento ao Expedicionário, onde a pira foi acesa.

