Militares do 12º BE participam de doação voluntária de sangue

No último dia 11, militares do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld) participaram de doação voluntária de sangue no Hemocentro Regional de Alegrete.

A atividade faz parte da Campanha de Doação de Sangue do “Batalhão Marechal Enéas Galvão”, e tem por objetivo auxiliar no estoque do banco de sangue do Hemocentro, que trabalha em prol de toda a comunidade.

Na quarta-feira, os militares também coletaram amostra de sangue para realização do exame HLA para inclusão no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME).

O comando do Batalhão tem dado continuidade na campanha e, mensalmente, envia militares para doação. A atitude desses militares serve de estímulo para que outros cidadãos repitam tais ações solidárias, destacou o Tenente-Coronel Alessandro Pinto Nunes, comandante do Batalhão Marechal Enéas Galvão.

Júlio Cesar Santos Fonte e Fotos: 12º BE