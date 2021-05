Sistema do Fórum, atacado por hackers, ainda não foi totalmente normalizado

Compartilhe















A cada dia que passa a Justiça Estadual do Rio Grande do Sul recupera um pouco do terreno perdido, após o ataque de hackers que paralisou toda sua atividade de informática. A invasão dos computadores do Judiciário foi detectada na madrugada da quarta-feira, 28 de abril e os reflexos continuam, apesar dos esforços das equipes de Tecnologia da Informação (TI) do Tribunal de Justiça, que não pararam de trabalhar nem no feriado (1º de maio) .

O Juiz Dr Thiago Tristão que responde pela direção do Forum de Alegrete informa que ainda não estão com sistema 100% operacional e o principal sistema o Themes, que trata dos processos físicos, ainda está inoperante.

Neste dia 13, técnicos de informática estiveram na Comarca de Alegrete tentando salvar dois computadores por Vara, ainda que não ligados no sistema Themes. Os prazos estão suspensos, assim como audiências que têm autorização da corregedoria para serem suspensas, embora o Dr Tristão informe que ele e o Juiz Dr Rafael Echevarria estejam realizando audiências.

Ele aguarda que, em breve, sem prazo determinado o sistema volte à normalidade. Para isso estão se organizando internamente para receber os advogados e o público, afirmou Dr Thiago Tristão.

Vera Soares Pedroso